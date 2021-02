La Maddalena. Spacciava in casa, trovati 293 grammi di marijuana: incastrato 17enne

I carabinieri tenevano da giorni sotto osservazione l'abitazione del giovane

Di: Giammaria Lavena

I carabinieri della Stazione di La Maddalena, nel corso di un’operazione finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno colto in flagranza di reato un 17enne del posto.

Da diversi giorni i militari tenevano d’occhio l’abitazione del giovane, coinvolta da un frequente viavai di persone. Hanno così deciso di concretizzare l’intervento effettuando una perquisizione domiciliare.

Durante i controlli sarebbero state rinvenute, all’interno della dispensa della cucina, due buste termo-sigillate contenenti marijuana per un peso complessivo di 293 grammi, insieme a materiale per il confezionamento e 640 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

La Procura ha disposto l‘accompagnamento del giovane, già gravato da precedenti specifici, presso il centro di prima accoglienza di Sassari Bancali, in attesa dell’udienza di convalida.