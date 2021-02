Vaccini. Entro marzo in Sardegna 143mila dosi AstraZeneca

In Italia 5,3 milioni di dosi

Di: Redazione Sardegna Live

Da AstraZeneca dovrebbero arrivare in Italia 5,3 milioni di dosi di vaccino entro marzo. Il 2,7% andrà alla Sardegna, secondo quanto appreso dall'ANSA tramite fonti dell'assessorato alla Sanità.

Si tratta di circa 143mila dosi per l'Isola, la pianificazione degli invii sarà settimanale. Sarà di volta in volta conservato il 50% delle fiale per garantire la seconda inoculazione

Si aprirà così la fase 3 della vaccinazione che interesserà il personale scolastico e le forze dell'ordine sotto i 55 anni.