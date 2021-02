Mesina nella lista degli otto latitanti più pericolosi d'Italia

Grazianeddu come Messina Denaro. Ma non è il solo sardo: in lista anche l'ogliastrino Attilio Cubeddu

Di: Redazione Sardegna Live

Graziano Mesina è stato inserito dal Viminale nella lista degli otto latitanti più pericolosi d'Italia.

Ex primula rossa del banditismo sardo, si è dato alla macchia per l'ennesima volta a 78 anni a luglio 2020, dopo una lunga carriera criminale e una vita dietro le sbarre. E' accusato di associazione a delinquere e traffico di stupefacenti.

Nella lista stilata dal Gruppo interforze della Direzione centrale della Polizia criminale, oltre a boss di mafia, 'ndrangheta e camorra come Matteo Messina Denaro e Rocco Morabito, c'è anche un altro sardo: l'ogliastrino Attilio Cubeddu, 73enne di Arzana accusato di sequestro di persona e omicidio e latitante dal 1997.