Cagliari. Scontro tra auto e moto: grave 34enne

Sul posto polizia municipale e 118

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale questa mattina al Poetto, all'incrocio tra via S'Arrulloni e viale Poetto.

Una Toyota Yaris, condotta da una donna di 53 anni residente nll'hinterland cagliaritano, si è scontrata contro una moto Kawasaki, guidata da un 34enne di Cagliari.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia municipale, la Toyota Yaris percorreva via S'Arrulloni in direzione Poetto, mentre la Kawasaki proveniva dal Poetto e si dirigeva verso il centro città. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che ha soccorso il motociclista per poi trasportarlo con assegnato codice rosso all’ospedale Brotzu.

Sono in corso gli accertamenti per risalire alle responsabilità e i rilievi di legge del sinistro da parte della Polizia Locale.