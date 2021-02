Cagliari. Perseguita la ex convivente e il compagno: denunciato 69enne

Un'ossessiva opera persecutoria, costatagli la denuncia

Di: Giammaria Lavena

Ieri a Carbonia, a conclusione dei necessari accertamenti investigativi, i carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per atti persecutori, un 69enne del luogo, pensionato e con precedenti denunce a carico.

Questi avrebbe da tempo intrapreso una sistematica opera di persecuzione nei confronti della ex convivente 64enne, residente a Carbonia, vedova pensionata, e del 74enne nuovo compagno di lei.

Le due vittime hanno denunciato ai carabinieri le continue persecuzioni. Dal mese di settembre 2020 infatti, in più occasioni l’uomo avrebbe posto in essere condotte vessatorie e persecutorie nei loro confronti, con pedinamenti e appostamenti sotto la loro abitazione, cagionando alle vittime un costante stato d’ansia e di timore.

Il persecutore, su disposizione del Tribunale di Cagliari è stato sottoposto alla misura dell’obbligo della presentazione alla Procura Generale. In caso di perseveranza in tali comportamenti vessatori, il prossimo passo potrebbe essere la detenzione domiciliare, in una spirale di progressivi aggravamenti delle misure cautelari impostegli.