Cagliari. Trovato morto in auto: ipotesi overdose

Sul posto i militari Stazione Cagliari Villanova

Di: Redazione Sardegna Live

Sarebbe stata un'overdose a stroncare la vita di un 52enne residente a Sanluri. Il sono corpo è stato trovato privo di vita in un’auto (intestata ad una donna residente a San Gavino) parcheggiata in via Quintino Sella a Cagliari.

Da primi accertamenti eseguiti da medici 118, intervenuti sul posto, sarebbe emerso che si tratta di morte per overdose. Il cellulare dell’uomo e la siringa rinvenuti nella vettura sono stati sequestro dai Carabinieri della Stazione Cagliari Sant’Avendrace. L’autorità giudiziaria ha disposto traslazione salma presso camera mortuaria per il successivo esame autoptico.

Sono in corso ulteriori accertamenti.