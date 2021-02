Sanluri. Danneggia e svaligia serbatoio monete: denunciato 26enne

Durante le perquisizioni in abitazione trovati gli stessi vestiti della sera del furto

Di: Giammaria Lavena

Ieri a Sanluri, i carabinieri della locale Stazione, a conclusione di accertamenti e indagini hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per furto aggravato, un 26enne del luogo, disoccupato e con precedenti denunce a carico.

I militari hanno potuto verificare come l’uomo si sarebbe reso responsabile di un furto con effrazione presso alcuni locali siti in via Puccini, avvenuto il 5 novembre scorso quando. Introdottosi nella sala d’attesa, avrebbe forzato, danneggiandolo, il serbatoio delle monete di un distributore di bevande self service, rubando circa 50 euro in monete.

A seguito dell’informativa di reato, l’autorità giudiziaria ha delegato una perquisizione locale e personale, durante l’esecuzione della quale i militari avrebbero rinvenuto e sequestrato gli abiti utilizzati la sera del furto, corrispondenti nella foggia a quelli descritti da alcuni testimoni che erano stati sentiti nell’immediatezza dell’evento.