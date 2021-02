Teulada. Sorpresi a consumare cibi e bevande all’interno di un bar: multati 3 clienti e la titolare

In zona arancione è sempre vietato consumare cibi e bevande all'interno dei ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie etc

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri a Teulada, i carabinieri hanno segnalato alla Prefettura di Cagliari tre pescatori del posto, incensurati, di 42, 27 e 28 anni.

I tre incuranti delle disposizioni anti-Covid, istituite per la zona arancione, sono stati sorpresi a consumare cibi e bevande all’interno di un bar di proprietà di una 26enne, residente a Teulada, alla quale veniva contestata, a sua volta, la violazione amministrativa di cui all’art. 2, comma 4, lettera “c” del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 e la relativa sanzione accessoria della chiusura dell’attività per un periodo di cinque giorni, per aver consentito ai propri clienti di effettuare alla consumazione all’interno del bar e non con la modalità “asporto”.