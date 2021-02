Regione Sardegna. Contributi a sostegno di bande musicali, cori e gruppi folk

Aperti i termini per la presentazione delle istanze

Di: Redazione Sardegna Live

La Giunta regionale, assessorato della pubblica istruzione, ha pubblicato il bando per contributi in favore delle Associazioni Musicali Bandistiche, Corali polifoniche e Gruppi strumentali di musica sarda e folcloristici.

“Considerata l’attuale impossibilità di programmazione dell’attività annuale delle associazioni a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato approvato un Programma di Sostegno per l’annualità 2021 per gli interventi di cui all’articolo 2 della legge regionale n.64/1986”, si legge nell’avviso pubblicato sul sito della Regione.

Il Programma prevede la concessione di contributi per un valore massimo di 1.000 euro (per le attività istituzionali e le spese generali) e di 500 euro (per l’acquisto delle dotazioni materiali).

Le domande dovranno essere trasmesse telematicamente all’indirizzo pec: pi.sportspettacolo@pec.regione.sardegna.it fino alle ore 24.00 del 15 febbraio 2021.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet della Regione