Elmas. Lo picchiano in dieci: 16enne finisce in ospedale

Si trovava con la fidanzata quando è stato avvicinato da queste persone

Di: Redazione Sardegna Live

Secondo quanto ricostruito, l’aggressione è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri. Intorno alle 18, uno studente di 16 anni, residente Sant'Andrea Frius, si trovava con la fidanzata in via del Pino solitario a Elmas quando in dieci lo hanno circondato e picchiato.

I Carabinieri hanno riferito che il ragazzo avrebbe parlato di dieci giovani, due dei quali a lui conosciuti. In particolare, la vittima ha riferito ai militari che gli autori del gesto, per motivi allo stato sconosciuti, lo avevano percosso.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha trasportato il ragazzo, non in pericolo di vita, all’ospedale “Brotzu”.

Le indagini sono in corso. Nella zona si verifica anche la presenza di telecamere di videosorveglianza.