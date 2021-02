Schianto a Cagliari: in tre all'ospedale in codice rosso

Il conducente ha improvvisamente perso il controllo del mezzo

Di: Giammaria Lavena

Incidente a Cagliari. Il conducente di una Alfa Mito, 19enne residente a Quartucciu, nel percorrere il tratto a senso unico di viale Europa, per cause in fase di accertamento, arrivato all'altezza dell'area cani posizionata a destra rispetto alla sua direzione, ha perso il controllo del veicolo andando prima sul marciapiede, poi sul guard-rail e infine piombando nell'area cani.

A bordo dell'auto anche due passeggeri, 17 e 18 anni, immediatamente soccorsi dal 118 e trasportati con assegnato codice rosso al Policlinico. Il conducente, rimasto incastrato, è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del fuoco.

Soccorso da un'ambulanza del 118, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu con assegnato codice rosso. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia locale.