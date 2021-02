A Ortueri 11 nuovi casi di Covid e uno nella comunità alloggio

Numero complessivo dei contagi 25

Di: Redazione Sardegna Live

A Ortueri si registrano undici nuovi casi di coronavirus fra la popolazione e uno nella comunità alloggio per anziani. Ne da notizia l'amministrazione comunale, che in un comunicato diffuso su Facebook parla di 25 cittadini positivi in totale.

"Al momento nessuna delle persone contagiate presenta delle particolari criticità cliniche - spiegano dal Comune -. La situazione è costantemente monitorata, oltre che dalla struttura comunale, anche dalle competenti autorità sanitarie. Stiamo lavorando affinché l’ATS proceda il prima possibile al tracciamento dei contatti dei nuovi positivi e li sottoponga al tampone molecolare".

"La situazione è delicata - si legge ancora - e tutta la cittadinanza deve collaborare a limitare l’estensione del contagio, adottando comportamenti rispettosi delle norme di prevenzione e dell’altrui salute. Bisogna evitare assembramenti e aumentare la soglia di attenzione, per il bene proprio, dei propri cari e per quello della comunità".