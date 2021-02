Delitto Careddu: sentenza confermata in appello

La sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

E' stato confermato dalla Corte d'Assise d'appello di Cagliari l'ergastolo per Christian Fodde, ritenuto l'esecutore materiale del delitto di Manuel Careddu. Confermate anche le condanne a 30 anni per Riccardo Carta e a 16 anni e 8 mesi a Matteo Satta. Nessuno sconto, quindi, rispetto alla sentenza di primo grado per i giovanissimi di Ghilarza accusati di aver ucciso il 18enne di Macomer Manuel Careddu nel settembre 2018 per un debito di droga.

Per lo sconvolgente fatto di sangue erano già stati condannati in via definitiva a 16 anni anche la fidanzata di Fodde e un altro giovane, minorenni all'epoca dei fatti. .

Questa mattina, la Corte d'Assise d'Appello di Cagliari presieduta dal giudice Massimo Poddighe ha accolto le richieste del viceprocuratore generale Liliana Ledda confermando le condanne ai tre imputati di più grandi di età. I rispettivi legali Aurelio Schintu, Angelo Merlini e Antonello Spada attendono ora le motivazioni della sentenza d'appello per poter ricorrere in Cassazione.