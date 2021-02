Serramanna. Trovato con 23 involucri di cocaina: denunciato 50enne

L'uomo è stato fermato dai carabinieri alla guida della sua auto

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri a Serramanna, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Sanluri hanno denunciato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti un disoccupato di 50enne del posto.

Nello specifico, come riferito dai militari, nel corso di un normale servizio di pattuglia, i carabinieri, che hanno fermato l'uomo alla guida della propria auto, si sono insospettivi per il nervosismo manifestato dal conducente così che hanno deciso di sottoporre a perquisizione sia la vettura che la sua casa.

Nell'abitazione sono stati trovati 23 involucri, 12 grammi in totale di cocaina, termosaldati e un bilancino precisione. Il tutto è stato posto sotto sequestro probatorio penale, assunto in carico e custodito per le successive analisi di laboratorio che verranno svolte presso i laboratori del RIS di Cagliari.