Bortigali. Chiude l'edicola storica: "Un giorno triste. Era avamposto di cultura"

La pandemia che piega e spazza via. "E' un colpo mortale per comunità come la nostra. Nei piani alti della politica si continua a parlare di spopolamento ma non si fa nulla"

Di: Giammaria Lavena

Trovarsi con le spalle al muro e non aver via d'uscita. In questi mesi di pandemia sono innumerevoli le attività trovatesi costrette a chiudere definitivamente i battenti. Una mazzata improvvisa che non lascia margini. Una vita di sacrifici spazzata via in pochi giorni, per dar spazio a sofferenza e desolazione. Come a Bortigali, dove dopo mesi di inattività l'edicola storica ha dovuto alzare bandiera bianca. Lo ha annunciato con grande rammarico il sindaco Francesco Caggiari, in una nota condivisa sui social.

"Oggi 31 gennaio a Bortigali chiude l' edicola - si legge -. Ed è per il sottoscritto, per molti altri e soprattutto per Bortigali un giorno triste. Chiude l' edicola storica, quella che abbiamo sempre conosciuto, quell'avamposto di cultura che tanto ha dato in termini di conoscenza a tutti noi. Chiudere l' edicola, o meglio farla chiudere è un colpo mortale per il vivere nelle nostre comunità. Perché mai uno decide di mettere su famiglia e di abitare in un posto dove mancano i servizi di base?".

"Ora in piena pandemia oltreché i bar chiusi, altre attività di socializzazione, chiude anche l'edicola, rimangono solo i social per dare qualche informazione. Ma non tutti, soprattutto gli anziani usano questi strumenti informatici. È una lenta agonia, una morte lenta ma certa. Poi nei piani alti della politica si continua a parlare di spopolamento, ma non si fa nulla per non far morire questi borghi. Eppure con la defiscalizzazione delle imprese che assicurano servizi essenziali e con qualche incentivo sono sicuro che tali servizi verrebbero assicurati e la gente vivrebbe bene", conclude il primo cittadino sconsolato.