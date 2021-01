Salgono i contagi Covid a Oschiri, +22 negli ultimi giorni. Adesso sono 51 i casi totali

Preoccupazione a Oschiri per l'impennata dei contagi. Chiudono le scuole per sanificazione

Di: Giammaria Lavena

Crescono ancora i contagi a Oschiri: sono 22 le nuove positività, per un totale di 51 casi nel paese. Lo ha fatto sapere il sindaco Roberto Carta, tramite un comunicato condiviso sui canali social.

"Oggi non è una giornata particolarmente felice - ha scritto ieri -. In data odierna il Comune di Oschiri ha somministrato 200 tamponi rapidi antigenici e riscontrato nuove 17 positività. Nella giornata di ieri, sempre con tampone rapido, abbiamo riscontrato 2 positività. Oggi l'Ats ha comunicato la negativizzazione di 2 casi e 3 ulteriori positività. Il totale dei positivi è di 51. Complessivamente sono coinvolti 25 nuclei familiari in gran parte caratterizzati dalla presenza di legami parentali tra loro".

"Dei 51 casi positivi, due sono in ospedale e 49 in isolamento; la maggior parte presentano sintomi lievi o sono asintomatici. Considerato che sono state riscontrate situazioni di rischio per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado di Oschiri - spiega il primo cittadino -, come da documentazione in atti, a titolo preventivo e precauzionale con ordinanza è disposta la chiusura delle stesse a decorrere dal 01.02.2021 e fino al 02.02.2021 per provvedere alla sanificazione ed igienizzazione dei suddetti plessi".

"A titolo preventivo e precauzionale - prosegue -, come da documentazione in atti, con ordinanza è disposta inoltre la sospensione delle attività didattiche in presenza della Classe II A della Scuola Secondaria di primo grado di Oschiri a decorrere dal 01.02.2021 e fino al 13.02.2021. Tutte le persone attualmente positive e le persone in quarantena non devono esporre fuori casa i rifiuti. Tra domani e lunedì saranno contattate dagli uffici e avranno tutte le informazioni necessarie".

"Tutti coloro che sono venuti a conoscenza di essere entrati in contatto con soggetti positivi sono pregati di contattare immediatamente il Sindaco e/o la Polizia Municipale e di comunicarlo al proprio medico di base", raccomanda infine.