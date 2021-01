Esplosione all’interno di una casa, una donna è rimasta ustionata

Lo hanno accertato i Vigili del Fuoco, intervenuti immediatamente a causa di una fuga di gas: presenti anche i Carabinieri

Di: Alessandro Congia

La sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Oristano ha ricevuto la richiesta di soccorso intono alle 11 di quest’oggi per una esplosione causata da una fuga gas in un'abitazione, all'interno del paese, in località Tadasuni.

Allo stato attuale sta operando la squadra di Abbasanta, intervenuta con 2 automezzi, sul posto si sta recando l'elisoccorso per il trasporto di una signora che è rimasta ustionata dalla deflagrazione. E’ presente anche il personale del 118 per prestare la prime cure ai coniugi feriti, sul posto anche i Carabinieri.