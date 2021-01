Addosso e in casa con droga e materiale per lo spaccio, nei guai due pregiudicati

I militari della locale stazione Carabinieri hanno provveduto alle perquisizioni veicolari e domiciliari

Di: Alessandro Congia

Ieri a Carbonia, a conclusione di accertamenti investigativi, i Carabinieri della locale stazione, hanno tratto in arresto un 30enne e un 22enne, disoccupati, gravati da precedenti denunce, indiziati del delitto di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

I due, stando al rapporto dei militari dell’Arma, nella serata di ieri, sottoposti a perquisizione personale, veicolare e domiciliare in località “Medadeddu”, venivano trovati in possesso di alcuni involucri contenenti in particolare 3,43 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, ancora 4,57 e 0,241 di sostanza stupefacente del tipo eroina; 0,57 grammi di marijuana e la somma complessiva di euro 588,75 in monete e banconote di vario taglio, un bilancino di precisione, un coltello a serramanico con evidenti tracce di sostanza stupefacente e diverso materiale per il confezionamento.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, assunto in carico e custodito in idoneo locale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Gli arrestati al termine delle operazioni sono stati tradotti presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.