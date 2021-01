Fratelli D’Italia, sopralluogo in via Firenze: “Quartu merita un nuovo Commissariato di Polizia”

Una delegazione del Partito di Giorgia Meloni, con Salvatore Deidda, Michele Pisano e Marco Porcu, hanno fatto visita ai locali ormai inadeguati di via Firenze

Di: Alessandro Congia

“Quartu Sant’Elena, terza città della nostra Sardegna, merita un nuovo commissariato della Polizia di Stato”.

Lo hanno ribadito gli esponenti di Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda, Michele Pisano e Marco Porcu: “Insieme al Consigliere comunale Michele Pisano ed al Coordinatore provinciale Marco Porcu – dice il deputato sardo ala Camera, Salvatore Deidda - abbiamo fatto visita al Commissariato di Polizia di Quartu S.Elena. Avevamo già effettuato un sopralluogo nel 2017 con l'allora Deputato Bruno Murgia e, a distanza di quasi 4 anni, niente è cambiato nonostante nel frattempo si siano succeduti Governi nazionali e cittadini. Si tratta di uno stabile che non risponde più alle esigenze funzionali, viste e considerate le politiche di risparmio che - da tempo ormai - il Ministero impone sugli edifici affittati da privati. Il Commissariato di Polizia della terza città della Sardegna merita una sistemazione migliore per gli Agenti di Polizia e per i cittadini. Per questo, presenteremo un’interrogazione sia alla Camera dei Deputati, sia al Comune di Quartu. Quest’ultimo deve essere protagonista e non spettatore passivo trovando, insieme al Dipartimento di Polizia, una soluzione ottimale” – ha concluso l’esponente del partito di Giorgia Meloni, Salvatore Deidda.