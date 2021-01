Pauroso scontro tra un’auto e un tir, c’è un ferito grave

L’impatto è avvenuto sulla circonvallazione sopraelevata sud di Olbia

Di: Alessandro Congia

Pauroso incidente, questa mattina, tra un’auto e un camion, sulla circonvallazione sopraelevata, a Olbia, intorno alle 10:30: immediato l’allarme al 115. Prontamente è stata inviata la squadra del distaccamento cittadino che, per estrarre il conducente di uno dei veicoli, si è reso necessario tagliare le lamiere dell’abitacolo.

Un’auto, (una Renault Clio), si è schiantata quasi frontalmente con un tir che viaggiava in direzione opposta: l’automobilista, classe 1970, nell’impatto, si è procurato diverse fratture ed è stato affidato alle cure dei sanitari del 118; non sono state invece necessarie le cure per l’autista del camion, un ragazzo classe 1981. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento sul posto, dagli agenti della Polizia Stradale.