Pedone minorenne falciato mentre attraversa la strada: è caccia al motociclista-pirata della strada

La vittima è in codice giallo al Brotzu

Di: Alessandro Congia

Incidente stradale, ieri sera, sulla via Is Mirrionis. Un giovane 16enne cagliaritano, mentre attraversava la via Is Mirrionis all'angolo con la via Fontana Raminosa, transitando sulle strisce pedonali, è stato investito, al centro della carreggiata, da uno scooterone che percorreva la via Is Mirrionis proveniente dalla via San Michele, con direzione via Cadello.

Il motociclista non si è fermato a prestare soccorso alla giovane vittima ma per tutta risposta si è dato alla fuga. Il pedone è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu, con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge: gli agenti hanno immediatamente iniziato le attività di ricerca del pirata della strada.