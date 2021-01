Screening Covid presso l'Istituto tecnico di Buddusò

Il 1° febbraio gli operatori sanitari sottoporranno a tampone antigenico gli studenti

Di: Redazione Sardegna Live

L’ATS Assl di Olbia prosegue la sua attività di screening nelle scuole superiori per il contenimento e il contrasto del contagio da Covid-19. Nella giornata di lunedì 1° febbraio, a partire dalle ore 11, gli operatori sanitari saranno a Buddusò presso la palestra dell’Istituto Tecnico Economico, per sottoporre a tampone antigenico, gli studenti dell'istituto superiore.

L'iniziativa, organizzata dalla Assl di Olbia in collaborazione con il Comune, si rende necessaria in considerazione della e diffusione dei contagi registrata di recente nel paese e per favorire una ripresa in sicurezza delle attività didattiche.

"L’adesione allo screening - si legge in una nota - non è obbligatoria ma volontaria, per questo si invitano gli studenti, a parteciparvi con convinzione, per il bene e la salute di tutta la comunità".