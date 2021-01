Scuola: 250 bus privati per il rientro in aula degli studenti sardi

Mezzi dei servizi noleggio fermi per l'emergenza Covid implementeranno il servizio di Arst, Trenitalia e delle aziende private che operano nel trasporto pubblico

Di: Redazione Sardegna Live

Sono oltre 250 i bus messi a disposizione dall'associazione Anav, che rappresenta le aziende private di trasporto pubblico locale e noleggio autobus, in previsione della riapertura degli istituti superiori sardi.

L'Anav Sardegna interviene per rafforzare le linee scolastiche. I nuovi mezzi implementeranno il servizio di Arst, Trenitalia e delle aziende private convenzionate per il trasporto pubblico.

"Le aziende private del Tpl isolano e dei bus turistici, si sono impegnate per favorire la riapertura in presenza delle scuole secondarie di secondo grado - spiega il Presidente regionale Matteo Baire - Nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico locale, le imprese private continuano la propria opera a sostegno della mobilità in sicurezza di tutti i cittadini, secondo le linee guida del Governo in termini di riduzione della capienza dei mezzi di trasporto e con l'implementazione degli autobus in quest'ultimo periodo".

La mancata attività delle aziende private dovuta all'emergenza sanitaria ha generato un calo di fatturato nel settore noleggio pari, secondo i dati Anav, a oltre l'80% rispetto all'anno precedente la pandemia.