Sequestrati oltre 50 kg di prodotti ittici immessi illegalmente sul mercato

Documenti irregolari, dubbia provenienza e insufficiente garanzia di freschezza

Di: Redazione Sardegna Live

I finanzieri della Stazione Navale di Cagliari hanno sequestrato 50 chilogrammi di prodotti ittici. Il blitz, effettuato alle prime luci del mattino presso il mercato ittico di viale La Playa, ha portato all’individuazione di numerose irregolarità tra i documenti commerciali e i prodotti posti in vendita, tra l’altro privi di etichettatura per la rintracciabilità che attesti la regolare provenienza.

Alla vista delle Fiamme Gialle, si sarebbe generato un insolito fermento durante il quale i venditori hanno abbandonato numerose cassette di pesce. Dopo aver verificato la provenienza illecita, i militari hanno sottoposto a sequestro amministrativo oltre 50 chili di prodotti ittici di varia specie. Successivamente, sono stati eseguiti i previsti controlli sanitari, curati dalla ASL “Servizio Veterinario di Cagliari”, per certificarne la specie e l’eventuale idoneità al consumo umano.

Gli esiti delle analisi non avrebbero fornito la sufficiente garanzia di freschezza per un uso commestibile, attesa anche la dubbia provenienza e, proprio per questo, non è stato possibile farne opera di beneficenza. Pertanto, i finanzieri hanno provveduto al conseguente smaltimento dei prodotti sequestrati.