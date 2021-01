Rinvenuta l'arma utilizzata per alcune rapine

Fucile a canne mozze rinvenuto a Giorgino, nascosto fra la vegetazione

Di: Redazione Sardegna Live

Questa mattina, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Cagliari hanno compiuto una ricerca a largo raggio nella zona industriale di Giorgino, finalizzata alla ricerca di armi verosimilmente utilizzate per la commissione di rapine nella provincia. L’attività ha tratto origine origine dagli approfondimenti d’indagine relativi alle rapine perpetrate fra gennaio e marzo 2020 nel Cagliaritano, a Decimomannu, Villaspeciosa, Uta, Vallermosa.

I colpi, che andarono a segno presso supermercati e tabaccherie, avevano portato all’arresto fra aprile e maggio dei tre presunti autori.

A conclusione delle mirate ricerche di questa mattina, le Squadre “Antirapina” e “Rilievi Tecnici” hanno rinvenuto, nascosto nella fitta vegetazione limitrofa ad un’area di parcheggio per TIR ed avvolto in un involucro di plastica, un fucile a canne mozze, parzialmente interrato, modificato artigianalmente, con colpo in canna e matricola abrasa. L’arma, che si presentava in ottime condizioni e perfettamente funzionante, era stata utilizzata verosimilmente per la commissione delle rapine dello scorso anno e avrebbe potuto essere reimpiegata per la commissione di altri delitti. Il fucile verrà analizzato dai carabinieri del RIS Sezione Balistica per verificare l’utilizzo del fucile in altri delitti.