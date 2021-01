Nascondeva 12,5 kg di marijuana, 45enne fermato dai carabinieri

L'arresto dopo una perquisizione nell'ovile

Di: Redazione Sardegna Live

I carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Sanluri e della locale Stazione hanno svolto ieri una importante operazione antidroga conclusa con l’arresto per detenzione di stupefacenti di un allevatore 45enne originario di Cagliari, P.C., residente a Guasila.

L’uomo è stato controllato in strada dai carabinieri mentre era nei pressi del suo ovile in località "Cuccuru Proccaxiu", dove erano stati notati strani movimenti. Da subito si sarebbe mostrato nervoso, venendo dunque perquisito personalmente. Il suo podere è stato minuziosamente ispezionato con la collaborazione di due unità cinofile antidroga. Dopo alcune ore di laboriose ricerche è stato controllato un magazzino dove, tra altre attrezzature, l’uomo avrebbe nascosto due barili chiusi ermeticamente. All’interno i militari avrebbero recuperato oltre 12.5 chilogrammi di marijuana, custodita in sacchetti sottovuoto e una cinquantina di grammi di hascisc.

Il tutto è stato sequestrato e l’arrestato è stato condotto in carcere ad Uta in attesa dell’udienza di convalida.