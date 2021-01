“Casa del Buco” via Cinquini, i tossici continuano a scavalcare le recinzioni. Polastri: “Presto la demolizione”

C’è una mozione per realizzare, al posto dell’ex Circoscrizione Comunale, (sotto il colle del Parco di San Michele), un’area verde con giochi per bimbi e attrezzi per praticare sport, già depositata un mese fa dai consiglieri Marcello Polastri e Loredana Lai, all’attenzione del Consiglio comunale

Di: Alessandro Congia

La mozione per realizzare in via Cinquini un’area verde con giochi per bimbi e attrezzi per praticare sport è stata depositata un mese fa dai consiglieri Marcello Polastri e Loredana Lai, all’attenzione del Consiglio comunale.

Poi una petizione popolare online, sostenuta dallo stesso Polastri, consigliere comunale tra i più atto i sostenitori dell’abbattimento dell’ex sede della Circoscrizione comunale di via Cinquini, usata da sbandati e tossicodipendenti, ridotta ad un rudere zeppo di siringhe e immondizia.

È dei giorni scorsi la risposta che l’agenzia regionale Area ha fornito al sindaco di Cagliari Paolo Truzzu: idea demolizione dello stabile di via Cinquini, confermata. Per Polastri “E' ora di agire, in fretta e di abbattere il rudere perché viene ancor oggi usato come luogo per bucarsi, e alle parole dovranno presto seguire i fatti”.

Nel frattempo, le immagini di questi giorni, testimoniano che lontano da occhi indiscreti c’è ancora chi consuma la propria dose di disperazione quotidiana tra le pareti malridotte di questo rudere ai piedi del parco di San Michele. Da più di vent’anni è così.

La svolta, però, grazie alla Mozione di Lai e Polastri e alla parola data dal sindaco Truzzu e da Area, sembra proprio essere alle porte. E intanto, in tanti anni la zona tra via Serbariu, Quirra, Colle San Michele, via Cinquini, si continua anche a morire di overdose.

VIDEO