Covid, il sindaco Andrea Lutzu: “Quattro nuovi casi di contagio, ma ci sono anche 5 cittadini guariti”

Ecco la situazione dei contagi, comunicata dal primo cittadino

Di: Alessandro Congia

A Oristano oggi sono stati accertati 5 guarigioni e 4 nuovi casi di positività al Covid-19. L’aggiornamento sulla diffusione del Coronavirus in città è stato comunicato al sindaco Andrea Lutzu (nella foto n alto), dalle autorità sanitarie della Assl di Oristano.



Nelle ultime due settimane si è registrato un forte incremento del numero di guarigioni e un sensibile calo delle nuove positività. Dal riallineamento dei dati attualmente risultano 73 casi ancora positivi.



Quindi, per effetto dell’aggiornamento odierno i casi di positività al Covid-19 accertati dall’inizio di settembre salgono a 618 (dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 643), i pazienti guariti sono 531 (dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 556), mentre i soggetti ancora in cura sono 73. Quattordici i pazienti deceduti.