“Buongiorno, sono il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, mi dica”. VIDEO

Il primo cittadino risponde all’Urp (Ufficio Relazioni col Pubblico) direttamente ai cittadini: “Ho trascorso una mattina all'Ufficio Relazioni con il Pubblico per verificare di persona il buon funzionamento del servizio e ascoltare la voce della gente”

Di: Alessandro Congia

“Lavorare per migliorare la città significa anche dare risposte puntuali alle domande e alle richieste dei cittadini. Ho trascorso una mattina all'Ufficio Relazioni con il Pubblico per verificare di persona il buon funzionamento del servizio e ascoltare la voce dei cittadini. Raccogliere le vostre segnalazioni e rispondere alle vostre domande è stata un’esperienza preziosa, da ripetere per continuare a migliorare e a migliorarsi. Intanto, vi ricordo che per qualsiasi informazione, segnalazione o suggerimento l'Urp è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:00 ai seguenti numeri, numero verde 800 016 058, sms e Whatsapp: 329 0582872”.

Così il numero uno della Giunta Comunale, Paolo Truzzu, al telefono ed in linea diretta con i cittadini, che chiamano ogni giorno l’Urp per segnalare disservizi, chiedere informazioni specifiche e tanto altro.

(Nell’immagine di apertura, lo sfondo del palazzo Bacaredda di via Roma, foto del Comune di Cagliari sito istituzionale, nel riquadro il sindaco Truzzu al telefono con una cittadina)

VIDEO