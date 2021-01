La madre rifiuta di darle soldi, lei la malmena e ruba 15 euro

Denunciata una 30enne

Di: Redazione Sardegna Live

Nella giornata di ieri, a Narcao, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato per rapina impropria una 30enne, disoccupata e con precedenti denunce a carico. È indiziata anche dei reati di lesioni personali e minaccia, ma per questi probabilmente sua madre non chiederà che si proceda.

Ieri sera, al rifiuto di darle dei soldi oppostole dalla mamma, la donna avrebbe malmenato la donna, scaraventandola violentemente per terra e minacciandola. Le avrebbe poi portato via la borsa, contenente documenti e denaro contante per un totale di 15 euro, dandosi quindi alla fuga e facendo perdere le proprie tracce nonostante l'immediato intervento dei carabinieri, chiamati dai vicini.

La madre, a causa delle ferite riportate, sarebbe dovuta ricorrere alle cure mediche, con conseguente prognosi di venti giorni salvo complicazioni. Nella vicenda giocherebbero un ruolo importante gli stupefacenti. "Commettere un delitto spropositato rispetto a una contropartita economica minima - spiegano i militari - è tipico di chi debba finanziarsi un’irrefrenabile dipendenza, un vizio incontenibile e molto triste. Se colta in flagranza la ragazza sarebbe stata arrestata, ma un processo ci sarà comunque e con un capo d’imputazione pesante".