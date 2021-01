Comune Nuragus: "Ats ci comunica 23 positivi, ma siamo Covid-free"

"Speriamo di avere avere un monitoraggio attendibile"

Di: Redazione Sardegna Live

Il Comune di Nuragus ha segnalato sulla propria pagina Facebook una discrepanza fra i dati Covid forniti da Ats e quelli in possesso dell'amministrazione stessa.

"Nonostante l'ATS continui a segnalarci un elenco di 23 persone positive - si legge in una nota -, la nostra situazione attuale a Nuragus è di contagi ZERO. Speriamo che questa discrepanza tra dati formali e dati reali dell'azienda sanitaria si possa risolvere presto e che il sistema provveda ad aggiornare la situazione attuale, per avere un monitoraggio attendibile".