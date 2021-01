Lavoratori Aras. Psd'Az: "Verranno stipulati contratti a tempo determinato"

"Grande soddisfazione per evoluzione positiva. A febbraio verrà bandito concorso pubblico"

Di: Giammaria Lavena

"L'On. Piero Maieli, Presidente della Commissione Attività produttive e i consiglieri regionali del gruppo Psd'Az, esprimono grande soddisfazione per l’evoluzione positiva della vicenda legata ai lavoratori dell’Aras (Associazione regionale allevatori); entro la prossima settimana, infatti, verranno stipulati i contratti a tempo determinato ed entro la prima metà di febbraio p.v. verrà bandito il concorso pubblico".

Così in una nota il Psd'Az annuncia una svolta nella vicenda lavoratori Aras, senza lavoro dal 1 gennaio per liquidazione dell'azienda.

"L’On. Maieli, inoltre, esprime profonda gratitudine all’ex Direttore generale di Agris, Raffaele Cherchi, per l’impegno profuso nell’individuare la soluzione più adeguata per la gestione del laboratorio ex Aras di Oristano, la cui parte tecnica e operativa sarà gestita dalla stessa Agris; un laboratorio fondamentale per tutta la filiera lattiero-casearia sarda, accreditato, inoltre, per le analisi relative alla certificazione del benessere animale", conclude.