In casa nascondeva cocaina, hashish e marjuana, arrestato insospettabile 25enne

Blitz della squadra Mobile

Di: Alessandro Congia

Nelle prime ore di questa mattina gli investigatori della Sezione Criminalità Diffusa della Squadra Mobile, durante i servizi mirati al contrasto del fenomeno dello spaccio di droga in tutta la Città Metropolitana, hanno tratto in arresto un insospettabile 25enne.

Gli investigatori della Squadra Mobile da tempo dubitavano che il giovane avesse intrapreso una fiorente attività di spaccio di diverse sostanze stupefacenti. I poliziotti hanno avuto conferma dei loro sospetti, accertando che il giovane era solito accogliere i tossicodipendenti all’esterno del suo appartamento nel quartiere di Is Mirrionis, dove avvenivano le cessioni delle dosi.

Da un controllo più approfondito all’interno dell’abitazione, inoltre, gli agenti hanno rinvenuto 13 dosi di cocaina, per un totale di circa 4 grammi, 10 grammi di hashish e circa 5 di marjuana. Sono stati rinvenuti inoltre 465 euro in banconote di piccolo taglio, provento appunto dell’attività illegale del giovane, 64 grammi di sostanza da taglio, un bilancino di precisione, 2 coltelli serramanico e tutto il materiale utile al confezionamento della droga. Il 25enne è stato tratto in arresto e riaccompagnato presso la propria abitazione in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.