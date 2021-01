Sorpresa al volante ubriaca, donna denunciata

E’ accaduto intorno alle due del mattino: sanzionata anche per l’inosservanza del coprifuoco

Di: Alessandro Congia

Stanotte alle 2 circa ad Assemini, i carabinieri della locale Stazione, al termine di alcuni accertamenti, hanno deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica, una 35enne impiegata del luogo, incensurata. La donna, alle precedenti ore 00:50 circa, in quella via Coghe, controllata alla guida della propria autovettura e sottoposta a esame etilometrico, ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 1,58 g/l (primo accertamento) e 1,51 g/l (secondo accertamento), livello triplo rispetto al massimo consentito.

La patente di guida le è stata ritirata, il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo. Contestualmente le è stata elevata una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro, per la violazione dell’art. 3/4° comma del Dpcm del 3 novembre 2020, non avendo fornito valide giustificazioni circa propria presenza in loco, in orario vietato dalla normativa per il contenimento della pandemia in corso.