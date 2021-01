Dramma a Baunei, anziano 78enne cade, batte la testa e muore

Una tragedia avvenuta nella parte alta della cittadina: ecco chi era la vittima

Di: Alessandro Congia

Dramma a Baunei, un pensionato 78enne, Antonio Mereu, è caduto accidentalmente per strada e ha sbattuto la testa contro un’auto in sosta. Sfortunatamente per lui, i soccorsi sono risultati inutili, nonostante il trasporto d’urgenza con una ambulanza del 118 al nosocomio ospedaliero Nostra Signora della Mercede di Lanusei, il poveretto non ce l’ha fatta.

E’ giunto in ospedale in coma con una gravissima emorragia cerebrale in corso: Mereu era molto conosciuto e stimato, aveva lavorato nella Cartiera di Abatax e sia politicamente che a livello di battaglie sociali per la popolazione aveva ricoperto numerosi incarichi.