La "leppa" nascosta nella manica, 22enne nei guai

Il giovane sorpreso col coltello durante un controllo dei carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri a Giba, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un 22enne disoccupato di Carbonia, indiziato del reato di possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere.

Il giovane è stato fermato dai militari durante un posto di controllo in via Roma a Carbonia, mentre viaggiava sulla propria autovettura con due amici. Sottoposto a successiva perquisizione personale e veicolare, sarebbe stato trovato in possesso di un coltello a serramanico che aveva occultato nella manica.

Il coltello è sequestrato in attesa di essere depositato presso l’Ufficio Corpi di Reato del Tribunale di Cagliari.