A spasso senza mascherina, 400 euro di multa per due giovani

Sorpresi dai carabinieri. Multe anche a Quartu, Muravera, Iglesias e Carbonia

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri, i carabinieri della Stazione di San Vito hanno contestato la violazione amministrativa prevista dalla vigente normativa in materia di contenimento di pandemia da coronavirus nei confronti di un operaio 21enne di Villasimius e di un 20enne disoccupato di Ballao. I due sono stati controllati in piazza Europa a Muravera mentre erano privi di mascherina protettiva. Per entrambi è stata applicata la sanzione da 400 euro ed è scattata la segnalazione alla Prefettura di Cagliari.

Ulteriori sanzioni sono state elevate a Muravera, Quartu, Iglesias e Sanluri. Ben dodici persone complessivamente sono state sorprese a girare per strada senza mascherina, oppure con mascherina indossata in modo scorretto sotto il mento.