Infarto fatale a 17 anni, Ozieri travolta dal dolore per Maria Rosa

Frequentava la terza superiore ed era malata da tempo, a dicembre aveva contratto il Covid

Di: Redazione Sardegna Live

La città di Ozieri è sgomenta per la morte della 17enne Maria Rosa Meledina. La ragazza, che frequentava la classe terza del liceo delle Scienze Umane, era malata da tempo. A 12 anni le avevano diagnosticato un tumore ai reni e per questo si recava a Sassari per la dialisi. A dicembre aveva contratto il coronavirus proprio in occasione di una delle visite che le avevano consentito di sconfiggere il male che la affliggeva, migliorando notevolmente le proprie condizioni di salute.

Il virus, purtroppo, ha debilitato un fisico già provato dai problemi passati e nella notte di ieri un arresto cardiaco se l'è portata via.

La comunità ozierese si è stretta con commozione al dolore dei genitori Francesco e Teresa e del fratellino.