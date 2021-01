Francesca Ghirra, (Progressisti), sul presepe natalizio di piazza Galilei: “Quanto è costato? 33mila euro”

Polemiche al vetriolo della consigliera della minoranza a Palazzo Bacaredda: “In tutto, 36.817 euro con iva, e voi l’avete apprezzato”?

Di: Alessandro Congia

Natale e festività, polemiche in quantità: accade a Cagliari, dove il 'contestato-apprezzato' presepe natalizio di piazza Galilei non piace alla minoranza in Consiglio Comunale. E a tirare le somme, del costo totale dell'opera, è la consigliera comunale, in quota ai Progressisti, Francesca Ghirra: “Quanti di voi hanno avuto la fortuna di ammirare in piazza Galilei il "bel regalo di Natale" annunciato dall'assessore Alessandro Sorgia il 21 dicembre? Siete ancora in tempo - dice la consigliera dell'opposizione - perché, così come le luminarie natalizie che addobbano Cagliari, anche il Presepe di plastica è ancora al suo posto. Il 23 dicembre ho fatto un accesso agli atti per capire quanto fosse costata questa meraviglia, oggi ho avuto la risposta: 33.470 euro. 33.470 euro per 47 mila bottigliette di plastica, descritte come "residui di produzione d'azienda" ma pagate 25 centesimi l'una. In più, 2.600 euro per la "direzione artistica" e le spese tecniche di installazione e trasporto. Trentatremilaquattrocentosettantaeuro. 23.500 litri di acqua sprecati. Oltre 700 chili di plastica. Io sono senza parole, anche se di idee ne avrei avute tante altre, sicuramente più ecosostenibili di questa installazione per cui ci avevano raccontato di non aver speso un euro. E voi, invece, avete apprezzato? Ovviamente – conclude la Ghirra, dei Progressisti in Consiglio Comunale - 36.817 con l'iva”.