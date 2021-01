Viaggio in Sardegna. Da domani in onda il nuovo programma di Sardegna Live

Di: Redazione Sardegna Live

Viaggio in Sardegna è il nuovo programma televisivo in onda il martedì alle ore 21.00 su Sardegna Live, che a partire da domani e fedele al titolo che lo rappresenta, andrà a documentare gli scorci caratteristici di una terra magica e ricca di storia, con tante storie e aspetti inediti da rivelare.

Si parte da Samugheo, uno dei centri nel cuore dell’isola e dal suo Carnevale, che diventa memoria, racconto e rievocazione in questa fase delicata e storica che stiamo vivendo.

La presentazione dei Mamutzones e il fascino ancestrale di miti e riti con cui la comunità protegge uno dei suoi aspetti più caratteristici, vibrerà attraverso immagini suggestive e la voce dello studioso Gigi Deidda, affiancato anni fa da Dolores Turchi nel rimettere insieme le parti di un racconto che si spinge lontano nel tempo.

Viaggio in Sardegna, condotto da Roberto Tangianu, la collaborazione di Carlo Crisponi e col sostegno della Fondazione di Sardegna, nasce per valorizzare i piccoli e i grandi centri della nostra regione attraverso la realizzazione di speciali che tracciano spaccati autentici di una realtà che ritrae i volti e le voci di chi vi abita, raccogliendo testimonianze, raccontando i sapori e i saperi, i profumi e i colori, le tradizioni e le attività produttive, gli antichi giochi e i mestieri di una terra unica per ricchezza e straordinaria per varietà espressive.