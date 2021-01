Vaccino. Domani in Sardegna 12.780 dosi Pfizer

Attesa per 1.800 di Moderna, nell'Isola la somministrazione è al 65%

Di: Redazione Sardegna Live

Dovrebbero arrivare domani in Sardegna altre 12.870 dosi di vaccino Pfizer. L'Ansa riporta la conferma dell'assessore regionale della Sanità Mario Nieddu.

Per quanto riguarda il farmaco prodotto da Moderna, invece, "a noi dovrebbero essere consegnate 1800 dosi (prevista la doppia inoculazione quindi i vaccini sarebbero 900, ndr.) ma ancora non abbiamo ricevuto nulla, per questo ho chiesto al commissario per l'Emergenza Domenico Arcuri di tenerci aggiornati", spiega l'assessore.

Sinora sono state recapitate all'Isola 40.350 dosi, il 65,1% di quelle previste. Complessivamente ne sono state somministrate 26.286.