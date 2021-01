Ragazzino aggredito a Siniscola, individuati responsabili. L'accusa è tentato omicidio

Avevano aggredito un loro coetaneo tentando di strangolarlo, poi colpendola al volto con un sasso ed infine spingendola giù da un ponticello alto 3 metri

Di: Redazione Sardegna Live

I Carabinieri della Compagnia di Siniscola hanno dato esecuzione ad un’ordinanza che dispone il collocamento in comunità per tre minori di Siniscola e Nuoro, emessa dal GIP del Tribunale per i minorenni di Sassari, su richiesta della Procura.

Gli indagati sono ritenuti responsabili del tentato omicidio aggravato commesso a Siniscola nel pomeriggio del 15 gennaio, quando i tre, dopo aver incontrato un loro coetaneo, lo avrebbero violentemente aggredito prima tentando di strangolarlo, poi colpendolo al volto tenendo in mano una pietra ed infine spingendolo giù da un ponticello alto circa tre metri.

Il provvedimento cautelare giunge al termine di una attività d’indagine della Procura presso il tribunale per i minorenni di Sassari, guidata dal procuratore Luisella Paola Fenu. Il quadro indiziario avrebbe pienamente evidenziato la gravità della condotta negli eventi ricostruiti dai carabinieri. Le indagini erano partite a ritmo serrato sotto la direzione del sostituto procuratore Roberta Del Giudice e, dicono gli inquirenti, "non hanno lasciato ombre, facendo emergere dettagli e particolari, portando in breve tempo all’emissione del provvedimento restrittivo".

Il movente sarebbe riconducibile con ogni probabilità ad una ragazza, contesa tra la vittima ed uno degli aggressori.