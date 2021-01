Covid. In Sardegna calano vertiginosamente i pazienti in terapia intensiva

La percentuale dei posti occupati nelle terapie intensive sarde è calata dal 30% al 24%, secondo l'Agenas. Nel frattempo Solinas si batte perché venga ripristinata la zona gialla, ma Ricciardi è categorico: "Non c'è nulla da discutere, zero possibilità di errore da parte del governo"

Di: Giammaria Lavena

Calo consistente dei posti occupati da pazienti Covid nelle terapie intensive dell'Isola. A rivelarlo è l'Agenas, dopo aver stimato che la percentuale di positivi nelle terapie intensive sarde ammonterebbe al 24%. Ieri era scesa dal 30% - soglia limite stabilita dal Governo - al 25%, con 11.5 casi in area critica per 100 mila abitanti. Inferiore alla soglia nazionale anche il numero di pazienti Covid in Medicina e altri reparti non critici: 28%, con 101.7 posti occupati per 100mila abitanti.

Il presidente della Regione Chirstian Solinas si sta battendo nelle ultime ore perché vengano rivisti i parametri inerenti ai contagi nell'Isola, passata ieri in zona arancione. Nel frattempo Walter Ricciardi, docente d'Igiene e Medicina preventiva alla Cattolica di Roma e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, fa chiarezza sulla decisione di inasprire le misure restrittive in Sardegna.

"Siamo davanti a una polemica francamente inutile perché non c'è nulla su cui discutere - spiega l'esperto, come riportato da L'Unione Sarda -. Il passaggio della Sardegna in zona arancione è il frutto di un automatismo in base ai dati inviati dalla Regione. Non c'è possibilità di errore e il Governo, va detto chiaramente, non ha margini per fare ulteriori ragionamenti o interpretazioni".

Dovranno passare almeno due settimane - come spiegato dallo stesso Ricciardi - prima di poter sperare di tornare in zona gialla. La Regione potrebbe ricorrere al Tar, sulla scia della Lombardia, in aperta polemica dopo essersi vista assegnare la zona rossa. "Ci tuteleremo", aveva promesso sabato il governatore sardo all'inaugurazione del nuovo reparto di Terapia intensiva a Sassari, subito dopo la firma di Speranza sull'ordinanza che assegnava il nuovo colore alla Sardegna.