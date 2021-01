Cagliari. Ristretto ai domiciliari ma continuava a spacciare: nei guai un 23enne

Hashish e marijuana rinvenuti dai carabinieri durante i controlli nell'abitazione

Di: Giammaria Lavena

Ieri a Cagliari, i carabinieri della Stazione di San Bartolomeo, al termine di alcuni accertamenti, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti un 23enne del luogo, residente in via Schiavazzi.

Il giovane, disoccupato con precedenti denunce a carico, era stato precedentemente sottoposto agli arresti domiciliari.

Questi, alle precedenti ore 13 circa, sottoposto a perquisizione domiciliare in ragione del sospetto da parte delle autorità che, anche se ristretto nella propria abitazione continuasse a occuparsi dello smercio di stupefacenti, sarebbe stato trovato in possesso di 10,87 grammi di hashish e 0,86 grammi di marijuana. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro probatorio penale.