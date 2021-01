Tonara, ottime notizie sul fronte Covid: su 494 tamponi zero positività

Sospiro di sollievo nel paese, che era arrivato a toccare quasi 100 contagi Covid. Adesso sono solamente cinque i cittadini positivi. "Sono state settimane difficili e di grande dolore"

Di: Giammaria Lavena

Si è concluso il secondo screening anti-Covid a Tonara. Sono stati 494 i tamponi processati e, con grande orgoglio dell'amministrazione, hanno dato tutti esito negativo.

"Il nostro paese ha risposto presente con un'alta affluenza - afferma il sindaco Pierpaolo Sau -. Un ringraziamento enorme a tutti i volontari del personale medico e infermieristico, senza di loro anche questo screening non si sarebbe potuto svolgere; al Distretto Sanitario di Sorgono e Nuoro; al BIM che ci ha fornito i tamponi; all’Avos, alla Pr.Civile S'alasi e tutti coloro che come volontari si son messi a disposizione in prima persona per il bene comune".

"Son state settimane difficili per la nostra comunità, di grande dolore per alcune famiglie per la perdita dei loro cari, di preoccupazione per tantissimi cittadini. Abbiamo sfiorato i 100 positivi - prosegue il primo cittadino - e con sollievo vi possiamo comunicare che ad oggi abbiamo 5 positivi, che stanno tutti bene e tutti in fase di guarigione. Questo - conclude - non vuol dire che si potrà abbassare la guardia, al contrario, questo brutto periodo dovrà essere una lezione per il futuro".