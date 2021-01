Auto in fiamme a Cagliari, sul posto i Vigili del fuoco

Spento il rogo e messa in sicurezza la zona

Di: Giammaria Lavena

Intervento dei Vigili del fuoco nella notte intorno alle 2,40 per l'incendio di un'autovettura in via Messina a Cagliari.

La sala operativa 115 ha inviato sul posto la squadra di pronto intervento "4A" del distaccamento cittadino con sede al porto.

Gli operatori intervenuti hanno spento le fiamme col supporto di un'autopompa, evitando la propagazione alla struttura adiacente e provvedendo alla messa in sicurezza dell'area circostante e della sede stradale.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento.