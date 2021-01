Mores e Dorgali nel ricordo di Pietro: il giorno dopo il dolore è ancora più lancinante

Le parole del sindaco di Mores e della parrocchia di Dorgali in memoria di Pietro Brocca, il giovane fantino venuto a mancare dopo un brutto incidente a cavallo

Di: Giammaria Lavena

Le comunità di Mores e Dorgali piangono Pietro Brocca. Il giovane fantino sardo si è spento ieri, dopo lunghe ore a lottare fra la vita e la morte, in seguito alla drammatica caduta da cavallo mentre disputava la quinta corsa del premio Austro, svoltosi all'ippodromo di San Rossore, a Pisa, lo scorso 21 gennaio.

"Ci ha lasciato un ragazzo splendido - racconta il sindaco di Mores, Giuseppe Ibba -. Ancora una triste giornata per la nostra comunità. Non ci sono parole per esprimere tutto il nostro dolore. Porgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia. Ciao Pietro riposa in pace".

"Dopo una tragica caduta col cavallo, è deceduto a Pisa Pietro Brocca, di anni 21, originario di Dorgali e residente a Mores. In un momento così tragico e doloroso ci uniamo alla famiglia nell'affetto e nella preghiera e affidiamo al Signore la bella e giovane vita di Pietro". Questo invece il messaggio di cordoglio della parrocchia Santa Caterina d'Alessandria, a Dorgali.

