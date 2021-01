Serena Enardu: "Sto bene ma sono senza parole. Miserabili"

Nella notte l'auto dell'influencer è stata data alle fiamme. E' la seconda volta in pochi mesi

Di: Redazione Sardegna Live

Serena Enardu parla su Instagram per rassicurare i follower dopo che nella notte, a Quartu, la sua auto è stata data alle fiamme per la seconda volta in pochi mesi.

"Mi state scrivendo in tantissimi preoccupati - ha raccontato l'influencer nelle proprie stories -. Io e Tomaso (il figlio, ndr) stiamo bene. Quello che è successo mi lascia senza parole, ma sono consapevole che il mondo è fatto di persone belle e persone brutte. Ogni tanto bisogna fare i conti con quelle brutte, miserabili e ignobili che arrivano a fare un gesto così meschino".

"Chi deve fare le indagini le sta facendo e basta. E' un'altra che si supera senza grandi problemi. Tutte le persone che nella zona hanno delle telecamere possono essere d'aiuto e recarsi al comando di polizia in via Firenze. Ve ne sarei grata", conclude la Enardu.