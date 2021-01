Dramma sfiorato in casa, coperta prende fuoco: figlio e mamma disabili rischiano la vita

Sul posto i Vigili del Fuoco e i Carabinieri

Di: Alessandro Congia

Pochi minuti fa a Maracalagonis, in via Di Vittorio, i Carabinieri della locale Stazione e del Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant'Elena, sono intervenuti in soccorso a 2 persone in grave pericolo. Una chiamata al 112 li aveva messi in allarme. Alcune scintille fuoriuscite da un caminetto avevano fatto prendere fuoco ad un divano all'interno di una abitazione. Un disabile di 41 anni, immobilizzato sulla sedia a rotelle a seguito di un incidente stradale e sua madre, pure lei con problemi di deambulazione, si trovavano in grave pericolo. Sul divano c’era una coperta che ha preso fuoco.

Prima dell'arrivo dei Vigili del Fuoco, i Carabinieri, con l'aiuto di alcuni vicini di casa riuscivano a portar fuori di casa il disabile, per mezzo di una scala appoggiata su una finestra del retro dell'edificio, mentre una densa coltre di fumo impediva l'accesso dall'ingresso dell'abitazione.

L'uomo veniva tirato giù attraverso un cordone umano. Grazie al successivo intervento dei vigili del fuoco, anche la madre veniva portata in salvo. Uno dei carabinieri ha dovuto ricorrere all'ausilio del 118 avendo respirato parecchio fumo nel tentativo di accedere all'abitazione dall'ingresso principale, è stato trasportato all'ospedale di Monserrato (Policlinico), per i necessari accertamenti.