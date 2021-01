Furto di energia elettrica, i Carabinieri scoprono la furbetta

La 69enne è stata denunciata

Di: Alessandro Congia

Ieri a Furtei, i Carabinieri della locale stazione, a conclusione di alcuni accertamenti, svolti in collaborazione con personale tecnico dell’Enel, hanno deferito in stato di libertà per furto di energia elettrica una 69enne pensionata del luogo, vedova e incensurata.

Si è potuto appurare che dal 2015 in poi, essendo stato furtivamente manomesso da ignoti il contatore della sua abitazione, la donna aveva fruito per quegli anni di un allaccio abusivo alla linea elettrica per le sue utenze domestiche, per un totale di oltre 20mila kw di energia utilizzata, per un valore stimato in euro 3.500 euro che, verosimilmente ora dovranno essere anche risarciti.